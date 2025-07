Calhanoglu risponde a Lautaro | Un vero leader non cerca colpevoli Mai tradito questa maglia

Calhanoglu risponde con onestà e orgoglio alle parole di Lautaro, dimostrando che il vero leader si riconosce nei fatti e nella fedeltà alla maglia. Con un messaggio su Instagram, il turco ribadisce: “La storia ricorderà chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato la voce.” Un gesto che rafforza il valore del rispetto e della coerenza nel calcio, ricordandoci che la forza sta nell’essere sempre autentici.

Il turco si sfoga su Instagram: "La storia ricorderà chi è rimasto in piedi e non chi ha alzato la voce. Mai detto di non essere felice". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calhanoglu risponde a Lautaro: "Un vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito questa maglia"

In questa notizia si parla di: calhanoglu - risponde - lautaro - vero

Calhanoglu Inter, il presidente del Galatasaray allo scoperto: «Tutti lo vorrebbero». II centrocampista risponde così - Il futuro di Hakan Calhanoglu si fa sempre più avvolto nel mistero, mentre il Galatasaray fa la voce grossa e si fa avanti per riportarlo in Turchia.

Calhanoglu risponde a Lautaro: "Il vero leader non cerca colpevoli. Le sue parole dividono, non ho mai tradito l'Inter" "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anch Vai su X

?Lautaro Martinez attacca #Calhanoglu (e non solo) e la moglie del centrocampista turco risponde con una BOMBA su Instagram ”Alcune persone non vi sono leali. Sono fedeli al loro bisogno di voi. Una volta che i loro bisogni cambiano, altrettanto fa la lo Vai su Facebook

Calhanoglu risponde a Lautaro Martinez: Il vero leader non cerca colpevoli. Non ho mai tradito l'Inter; Caos Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta: «Parole che dividono»; Polveriera Inter, la moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro sui social: Certe persone leali fino a quando hanno bisogno di te.

Pagina 0 | Calhanoglu sbotta, Inter in fiamme. Guerra aperta a Lautaro: "Il vero leader non cerca un colpevole" - Il centrocampista turco risponde duramente via social dopo le forti dichiarazioni del compagno post eliminazione dal Mondiale per Club ... Come scrive tuttosport.com

Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro Martinez: parole che dividono - Al termine del match dell’ Inter contro il Fulminense, gara persa dai nerazzurri, la quale è costata anche l’eliminazione, sono state dure le dichiarazioni di capitan Lautaro Martinez. Riporta sportpaper.it