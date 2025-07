Gaia Pagliuca morta dopo l’anestesia dal dentista Il dolore di papà Vincenzo | La accompagnai io oggi non vivo più Avevo già perso mia moglie

La tragica scomparsa di Gaia Pagliuca, giovane di soli 23 anni, ha sconvolto tutta Italia. Dopo un'innocua seduta dal dentista, il suo destino si è spezzato in modo drammatico, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e nella comunità. Vincenzo Pagliuca, distrutto dal dolore, chiede giustizia e la certezza che siano prese misure serie per prevenire altre tragedie simili. La memoria di Gaia ci ricorda l'importanza di garantire la massima sicurezza in ogni intervento medico.

« Chi ha sbagliato dovrà assolutamente pagare per le sue colpe ed è doveroso che vengano presi seri provvedimenti, anche a tutela di futuri pazienti». Queste le parole al Corriere della Sera di Vincenzo Pagliuca il papà di Gaia, 23enne morta lo scorso 29 settembre dopo essere stata sottoposta ad anestesia locale in uno studio dentistico di Bastia Umbra. « L’ho accompagnata io dal dentista. Mi sono accomodato in sala di attesa – racconta – da lì sentivo che Gaia si lamentava perché aveva dolore, forse perché c’erano problemi con l’anestesia. Dopo un’ora circa che ero lì, una delle assistenti è venuta a chiamarmi dicendomi di entrare con la massima urgenza nella stanza dove la stavano curando». 🔗 Leggi su Open.online

Gaia Pagliuca, morte dopo l’estrazione di un dente: tre dentisti indagati per omicidio colposo - Una tragedia che ha scosso l’intera comunità: Gaia Pagliuca, solo 23 anni, ha perso la vita durante un semplice intervento odontoiatrico, portando alla luce dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza negli studi dentistici.

Gaia Pagliuca, il dramma di papà Vincenzo: «Nel 2011 ho perso anche sua madre. Sopravvivo per l'altro mio figlio» https://msn.com/it-it/notizie/italia/gaia-pagliuca-il-dramma-di-pap%C3%A0-vincenzo-nel-2011-ho-perso-anche-sua-madre-sopravvivo-per-l-alt Vai su X

(? Clarida Salvatori) «Gaia era una figlia meravigliosa, sempre sorridente e solare. Amava la vita, aveva appena realizzato il suo sogno di lavorare nel campo della moda. Era la figlia che tutti i papà avrebbero voluto avere, generosa con tutti, piena di interes Vai su Facebook

