Scandalo o strategia? La Farnesina destina 250 milioni alla lobby di Gates, finanziando le vaccinazioni in Africa tramite Gavi, nonostante i tagli di Trump. Un gesto che solleva molte domande: perché aumentare gli aiuti in un contesto di scontro internazionale? Scopriamo insieme le ragioni dietro questa mossa controversa e cosa cela il futuro delle politiche di cooperazione globale. Continua a leggere.

Il ministero degli Esteri finanzia le vaccinazioni in Africa di Gavi. Mentre Donald Trump blocca loro i fondi, noi li aumentiamo. Perch√©?. 🔗 Leggi su Laverita.info ¬© Laverita.info - La Farnesina regala 250 milioni alla lobby di Gates

