Vujacic | Giocavo con Kobe oggi produco vino Sharapova? Insieme 3 anni non le andava bene che

Da campione sul campo a imprenditore nel mondo del vino, Vujacic trasforma le sue passioni in successi concreti. Dopo aver condiviso il parquet con Kobe Bryant e aver vinto due titoli, oggi coltiva un sogno diverso: la sua cantina in Friuli, ispirata dall’amore per il basket e la vita. La sua storia è un mix di emozioni, amicizie e ambizioni, che lo rendono unico nel suo genere. E questa è solo l’inizio...

Il campione sloveno oggi è un imprenditore vinicolo: "Un amore nato in Friuli, poi negli Usa ho realizzato i miei sogni, ho vinto due titoli e coronato il sogno di giocare per Phil Jackson. Kobe Bryant un fratello, con Del Piero ci siamo scambiati le maglie". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vujacic: "Giocavo con Kobe, oggi produco vino. Sharapova? Insieme 3 anni, non le andava bene che..."

In questa notizia si parla di: kobe - vujacic - giocavo - produco

Vujacic: Giocavo con Kobe, oggi produco vino. Sharapova? Insieme 3 anni, non le andava bene che....

Sasha Vujacic e le chiavi della città di Torino per la Coppa Italia vinta nel 2018 - Sasha Vujacic ha fatto una rapida retrospettiva della sua eccezionale carriera tra la Slovenia, l'Italia prima a Udine e poi nel finale a Torino, e naturalmente la NBA con gli anni ai Lakers ... Da pianetabasket.com

Kobe ha l'elisir di lunga vita - La Gazzetta dello Sport - REGISTRATI / FAI LOGIN, PER TE SCONTI FINO al 20% SU MOLTISSIMI PRODOTTI. Riporta gazzetta.it