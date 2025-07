Rai valuta il trasloco del Festival da Sanremo | il motivo e le nuove location

Sanremo e la Rai si trovano adesso a un crocevia cruciale: il recente bando comunale per l'organizzazione del Festival apre nuove prospettive e sfide. La decisione, sancita dal TAR della Liguria, mette in discussione il tradizionale legame tra la città e la più celebre kermesse italiana. Questa svolta potrebbe rivoluzionare il festival come lo conosciamo, portando a un possibile trasloco e a nuove location. Ma quale sarà il futuro di uno degli eventi più amati d’Italia?

Sanremo e la Rai non sono mai stati così distanti. A inasprire i rapporti, lo scorso dicembre è arrivata una sentenza del TAR della Liguria che autorizza il comune a mettere a bando l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana, aprendo la porta a potenziali offerte da altre emittenti. Nonostante solo la Rai abbia partecipato, le condizioni poste dalla cittĂ ligure hanno fatto scattare un campanello d’allarme tra i vertici di Viale Mazzini, che ora valutano opzioni finora impensabili: portare il Festival fuori da Sanremo, forse per sempre. Il bando di Sanremo e la frattura con la Rai. Il comune di Sanremo ha fissato una base d’asta da 6,5 milioni di euro per i diritti del Festival, contro i 5 milioni ricevuti finora. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Rai valuta il trasloco del Festival da Sanremo: il motivo e le nuove location

