Operaio 47enne muore nel cantiere edile sotto il sole poche ore prima dell'ordinanza anti caldo?

Una tragedia che scuote la comunità di San Lazzaro di Savena: un operaio di 47 anni perde la vita sotto il sole, poche ore prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza anti caldo. Un dramma improvviso che solleva interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione nelle opere edilizie. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre si attende l’esito dell’autopsia per fare luce su questa perdita inaspettata. Continua a leggere.

L'operaio edile di 47 anni colto da malore improvviso nel cantiere sotto il sole a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, poco prima dell’ordinanza che vieta di lavorare al sole per l’allarme caldo. Sulla salma è stata comunque disposta l’autopsia per chiarire l’esatta causa di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

(? Federica Nannetti) Stava lavorando all’interno del cantiere della scuola media Carlo Jussi di San Lazzaro di Savena per il rifacimento della palestra quando, verso mezzogiorno di oggi (30 giugno), si è accasciato a terra, sotto un sole bollente. Per lui non Vai su Facebook

