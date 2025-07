PNRR via libera alla settima rata | Meloni Italia modello virtuoso in Europa

Con il pagamento della settima rata – ha affermato Meloni – l’Italia conferma il suo ruolo di modello virtuoso in Europa, dimostrando come un impegno serio e trasparente nelle riforme possa portare a risultati concreti e benefici per tutti i cittadini. È una tappa importante nel cammino verso un futuro più sostenibile e innovativo, rafforzando la fiducia internazionale nelle capacità del nostro Paese di realizzare riforme ambiziose.

L’Italia ha ottenuto il via libera al pagamento della settima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a 18,3 miliardi di euro. La conferma arriva direttamente da Palazzo Chigi, con una dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accolto con soddisfazione la valutazione positiva ricevuta a seguito del raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. “Con il pagamento della settima rata – ha affermato Meloni – l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano: abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso questi strumenti e di essere diventati un modello per gli altri Stati”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - PNRR, via libera alla settima rata: Meloni, “Italia modello virtuoso in Europa”

In questa notizia si parla di: settima - rata - meloni - italia

Pnrr: Foti annuncia revisione con modifiche strutturali dopo settima rata - Foti annuncia una revisione strutturale del PNRR, prevista dopo l'ultimo pagamento della settima rata.

Con il via libera della commissione Ue al pagamento della settima rata del Pnrr, l’Italia conferma il suo primato nell’avanzamento del Piano. La nostra Nazione è diventata un modello per gli altri Stati membri, merito di un grande lavoro di squadra portato avant Vai su X

PNRR, A PALAZZO CHIGI LA CABINA DI REGIA PER LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DELL’OTTAVA RATA https://www.irog.it/?p=17087 @follower Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri Tommaso Foti #PNRR #italia #cronaca #economia Vai su Facebook

Pnrr, arriva l’ok di Bruxelles alla settima rata. Meloni: “Primato dell’Italia”; Pnrr, ok Ue al pagamento all’Italia della settima rata da 18,3 miliardi; Pnrr, al via settima rata. Meloni: Primato italiano - LaPresse.

Pnrr, al via settima rata. Meloni: “Primato italiano” - “Con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di eu ... Scrive msn.com

Pnrr, arriva l’ok di Bruxelles alla settima rata. Meloni: “Primato dell’Italia” - La Commissione europea esprime una valutazione positiva alla richiesta di pagamento della tranche da 18,3 miliardi. Secondo repubblica.it