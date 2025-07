Pernigotti incorpora Walcor in nuovo polo dolciario italiano

Un nuovo gigante del cioccolato e dei dolci nasce in Italia: Pernigotti di Novi Ligure ha acquisito Walcor di Pozzaglio e Uniti, formando un polo dolciario di eccellenza. Supportata da investitori istituzionali come J.P. Morgan e Invitalia, questa alleanza promette innovazione e crescita, consolidando il patrimonio di tradizione e qualità del made in Italy. Un passo strategico che apre le porte a un futuro ricco di opportunità nel mondo dei dolci.

Nasce un nuovo polo dolciario italiano: Pernigotti Novi Ligure (Alessandria) incorpora Walcor di Pozzaglio e Uniti (Cremona). L'operazione, sostenuta dai soci di riferimento - tra cui figurano investitori istituzionali assistiti da Jp Morgan Asset Management e Invitalia - unisce due marchi storici garantendo continuità e proiettando il Gruppo verso nuove opportunità . La nata realtà conta su un fatturato annuo di circa 70 milioni e oltre 340 addetti (tra stabili e stagionali), con una solida presenza export in quasi 50 Paesi. Le attività produttive proseguiranno negli stabilimenti di Novi e Pozzaglio ed Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pernigotti incorpora Walcor in nuovo polo dolciario italiano

