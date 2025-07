Fortitudo Bologna ai dettagli per Lee Moore

La Fortitudo Bologna sta facendo passi da gigante nel mercato, e ora si prepara a ufficializzare l’arrivo di Lee Moore, un esterno di grande esperienza e talento. Con trent’anni ad agosto, il giocatore ha già lasciato il segno in Italia, dove ha vestito la maglia di Brescia in due occasioni. La sua versatilità e la conoscenza del campionato rappresentano un valore aggiunto per la squadra. La firma di Moore potrebbe essere il tassello decisivo per la nuova stagione della Effe…

Bologna, 1 luglio 2025 - La Fortitudo da una decisa accelerata al proprio mercato. Nel primo giorno di campagna abbonamenti, la società è ormai ai dettagli per chiudere con il primo straniero, l'esterno Lee Moore. Esterno trent'anni ad agosto, Moore ha già giocato in Italia, per la precisione a Brescia in due occasioni, tra il 2016-18 e nel 2021-22. Moore, che a Brescia è stato compagno di squadra del poco rimpianto Kenny Gabriel, viene da una ottima stagione in seconda divisione in Francia, dove ha chiuso la sua annata con quasi 16 punti e 5 assist a partita di media nelle fila dell'Orleans. Nel recente passato di Moore, oltre Brescia, anche i passaggi in Olanda e Polonia.

