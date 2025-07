Giuseppe Cruciani | Il mio amore più grande? Quello che vivo adesso con Eleonora Con Francesca Valiani moglie di Jovanotti non ci sentiamo All’epoca rifiutai soldi per parlarne…

Giuseppe Cruciani, noto conduttore de La Zanzara, si apre con franchezza nel suo nuovo libro "Ipocriti!", pubblicato da Cairo Editore. Attraverso un racconto che abbraccia la sua vita e le sue scelte, Cruciani rivela come il passato e le esperienze familiari abbiano plasmato il suo carattere e il suo modo di vedere il mondo. Una narrazione sincera e coinvolgente che ci invita ad approfondire i temi dell’autenticità e delle ipocrisie quotidiane.

Già dal titolo si capisce il 'tiro' del nuovo libro di Giuseppe Crucian i che esce per Cairo Editore e si chiama Ipocriti!. E il conduttore de La Zanzara ne ha parlato col Corriere della Sera in una lunga intervista, a partire dai genitori con papà che era "uno stakanovista. Faceva l'agente di commercio, poi ha aperto una sua società. Per molti anni abbiamo vissuto in Sicilia, tra Palermo e Siracusa. Il liceo l'ho fatto lì. È morto di leucemia nel 2008, non so se avrebbe apprezzato quello che faccio in radio " e mamma che "lavorava con lui, stava attenta ai conti. Si sono amati tutta la vita. Da qualche anno ha una forma di degenerazione cerebrale, sta in una casa per anziani a Pescara, dove vive mia sorella.