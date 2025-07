Emergenza caldo in Lombardia ore di stop al lavoro all’aperto | cosa dice l’ordinanza

L’emergenza caldo in Lombardia ha raggiunto livelli critici, spingendo il presidente Attilio Fontana a firmare un’ordinanza urgente per garantire la sicurezza dei lavoratori all’aperto. Il provvedimento, già trasmesso alle autorità e alle parti coinvolte, stabilisce pause e limitazioni nelle attività esposte alle alte temperature. Un passo fondamentale per proteggere la salute pubblica e prevenire conseguenze gravi, perché la tutela dei cittadini deve sempre avere priorità assoluta.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. L’ordinanza è stata trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie. Il provvedimento entra in vigore dalle 00.01 di mercoledì 2 luglio e durerà fino al 15 settembre: disciplina il divieto di attività lavorative all’aperto tra le 12,30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Emergenza caldo, in Lombardia ore di stop al lavoro all’aperto: cosa dice l’ordinanza

