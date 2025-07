Allarme caldo in Francia fino a 41 gradi | la Tour Eiffel chiude | Treni Parigi-Milano interrotti per diversi giorni

L’ondata di caldo senza precedenti sta scuotendo l’Europa e il mondo, con temperature record che superano i 46°C in Spagna e colpiscono anche la Francia, dove la Tour Eiffel chiude e le scuole sono state temporaneamente sospese. Le interruzioni dei treni tra Parigi e Milano evidenziano l’impatto di questa emergenza climatica. Un segnale chiaro: il cambiamento climatico richiede azioni immediate e globali.

Scuole chiuse anche in diverse zone del Paese. Allerta per le temperature elevate in tutta Europa: in Spagna toccati i 46 gradi. E in Giappone registrato uno dei mesi di giugno più roventi di sempre.

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo» - La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. In Italia le Regioni cercano di prevenire i malori di chi lavora all'aperto. In Lombardia, dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vi Vai su Facebook

