Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 12 | 25

Ben ritrovati con l'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato a voi viaggiatori. Oggi, alle ore 12:25 del 1° luglio 2025, si segnalano alcune criticità sulla viabilità romana e regionale, tra cui un incendio tra il bivio per Fiumicino e Fregene, oltre a rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per una viabilità più sicura e fluida.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Tarquinia prudenza per un incendio divampato il chilometro due siamo tra il bivio per la Roma Fiumicino a Fregene ci sposiamo sul Raccordo Anulare in via di risoluzione l'incidente in esterna tra riuscite a Prenestina e Tiburtina permangono rallentamenti Speriamo in esterna con di cui traffico dalla Flaminia Cassia Veientana internet altro incidente code dalla resina doppia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata che abbiamo argomento la stagione estiva dei concerti nella capitale questa sera l'appuntamento è alle 21 al Circo Massimo come cambia la viabilità divieti di sosta ad ampio raggio nell'area via dei Cerchi interdetta al transito veicolare poi dalle 16 le chiusure interessano via del Circo Massimo via dell'Ara massima di Ercole via della Greca con contestualmente sono 25 linee di bus diurne una notturna in chiusura cantieri in A1 sulla direttrice Roma meno Napoli percorso installazione delle barriere antirumore alla stazione di Valmontone è chiusa dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mercoledì 2 luglio per il traffico che proviene da Firenze uscita consigliata Colleferro pagina Pandora Piazza linfoma B è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it