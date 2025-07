Giugliano corsa a tre per la panchina; defilati Cannavaro e Troise

Giugliano si prepara a una vera corsa a tre per la panchina, con Canavaro e Troise che restano defilati. Dopo l’addio di Bertotto e il sorpasso di Raffaele, il club sta valutando attentamente i nomi più caldi sul mercato: Maiuri, Colavitto e Panarelli. I profili di Troise e Cannavaro, invece, sembrano essere in secondo piano, ma il futuro della panchina giuglianese potrebbe riservare sorprendenti sorprese. Per i due ex difensori, il loro coinvolgimento rimane ancora in bilico.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la rescissione di Valerio Bertotto – che sembrava vicino ad essere il nuovo allenatore della Salernitana, salvo poi prendere il volo le quotazioni di Giuseppe Raffaele – il Giugliano è alla ricerca di un nuovo allenatore. I nomi più caldi sono quelli di Vincenzo Maiuri, favorito, poi Gianluca Colavitto e Luigi Panarelli. Defilati, infine, i profili di Emanuele Troise e Paolo Cannavaro. Per i due ex difensori, nonostante si sia fatto anche il loro nome, oltre ad esserci stati i contatti di rito, non si prospetta un futuro professionale sulla panchina del Giugliano.

