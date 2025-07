Tradimento Osimhen Juve e Galatasaray ko | comunicato il pagamento a De Laurentiis

Il mercato estivo è infuocato e i colpi di scena sono all’ordine del giorno: tra tradimenti, trattative shock e comunicati ufficiali, Victor Osimhen resta uno dei protagonisti più caldi. Dopo aver formalmente lasciato Napoli, il suo futuro potrebbe riscrivere le regole del calcio internazionale. Le ultime notizie arrivano direttamente da De Laurentiis, promettendo una svolta che potrebbe sorprendere tutti. La vera domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura?

Il nigeriano resta uno dei nomi più caldi del mercato internazionale e potrebbe arrivare una svolta clamorosa con la clausola Victor Osimhen resta uno dei nomi più preziosi sul mercato in questa sessione estiva che attende solo di spiccare il volo. Andato in archivio il 30 giugno, formalmente il nigeriano è tornato a essere un calciatore del Napoli e allo stato attuale è quindi obbligato a presentarsi al ritiro estivo della squadra di Antonio Conte. Uno scenario praticamente impossibile da immaginare. Per questo l’intenzione di qualsiasi parte in causa è quella di chiudere nuovamente la questione entro breve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it