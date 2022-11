Composizioni Natalizie con candele | 19+1 idee assolutamente da realizzare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 novembre 2022)con: il Natale si avvicina e non sapete come decorare la vostra casa? Ecco qualche idea, per realizzare delle originalicon le. 1.Una composizione semplice Davvero semplice, questo decoro, ma sempre di grande effetto: occorrono solo tredecorate con del pizzo. Mettetele sopra un vassoio rotondo in legno e sulla base distribuite dei sassolini bianchi. Terminare con l’aggiunta di alcuni fiocchi di neve finti. Fonte immagine 2. Una profumata composizione natalizia Che dire di questo ensemble: quattrodi dimensioni diverse, frutta secca, stecche di cannella, rametti di rosmarino, fette di limone essiccate e pigne. Scenografica e originale! Fonte immagine 3. Una composizione paesaggistica Chi ama decorare ...