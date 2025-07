Maggio Elisir sotto le stelle La Cavea torna a stupire

Maggio sotto le stelle alla Cavea del Maggio si prepara a incantare nuovamente il pubblico, regalando un’esperienza unica tra musica e emozioni sotto il cielo estivo. Dopo il successo dello scorso anno con “Il barbiere di Siviglia”, lunedì 7 luglio alle 21 torna il teatro all’aperto sul tetto del Teatro, questa volta con la magia di “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Non perdere l’occasione di vivere un’indimenticabile serata sotto le stelle.

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto la scorsa estate con la messa in scena de Il barbiere di Siviglia, lunedì 7 luglio alle 21 la Cavea del Maggio – il teatro sotto le stelle sul tetto del Teatro - torna ad aprirsi con una delle più amate opere del melodramma italiano, ’L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti, proposto in un nuovo allestimento in coproduzione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Da questa occasione il primo settore della Cavea sarà dotato di sedute più confortevoli. Altre tre le recite in cartellone, tutte alle ore 21: il 9, l’11 e il 14 luglio 2025. "Siamo molto felici di presentare anche quest’anno un’opera in forma scenica e poi ’I Carmina Burana’ nella Cavea del nostro Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio, Elisir sotto le stelle. La Cavea torna a stupire

' ' di Gaetano Donizetti In scena dal 7 al 14 luglio nella Cavea, la sala sotto le stelle del Teatro del Maggio ? Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio il maestro ; la regia è firmata da Vai su Facebook

