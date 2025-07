Farmaci trasportati dai droni Esperimento riuscito | È la sfida della nostra città

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, un innovativo test ha dimostrato che i droni possono trasportare con successo materiali sanitari, come farmaci, tra l’ospedale di Circolo di Varese e Malpensa. Con questo esperimento, si apre una nuova era per la consegna rapida e sostenibile in ambito sanitario. Un risultato che potrebbe rivoluzionare le nostre città e migliorare la qualità di vita di tutti noi.

Materiale sanitario trasportato con un drone: il test nella notte tra sabato 28 giugno e domenica 29 giugno, con il volo di prova dall’ ospedale di Circolo di Varese a cargo city di Malpensa e rientro al punto di partenza. Ottimizzare i tempi di consegna per alcune tipologie di farmaci, ridurre il consumo di Co2, promuovere la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione sono gli obiettivi al centro di un progetto europeo che coinvolge Sea, Aeroporti di Milano, Comune di Varese e Asst Sette Laghi e cha ha il suo fulcro nell’innovativo sistema di trasporti che utilizza velivoli senza pilota. Con l’utilizzo di droni elettrici ad ala fissa a lunga autonomia progettati per operazioni di sorveglianza e monitoraggio a lungo raggio, anche in aree densamente popolate, si mira a facilitare le consegne in maniera affidabile e sostenibile, permettendo di ottimizzare i tempi consegna delle merci, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farmaci trasportati dai droni. Esperimento riuscito: "È la sfida della nostra città"

