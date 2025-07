La collaborazione punta sul digitale Una chat per sorvegliare sedici zone | ci sono negozianti e forze dell’ordine

Una nuova era di sicurezza cittadina prende vita grazie a una tecnologia coinvolgente e collaborativa: una chat condivisa tra negozianti e forze dell’ordine, che sorveglia sedici zone strategiche della città. Questo strumento innovativo rafforza il senso di comunità e rapidità di intervento, trasformando i cittadini in protagonisti attivi della loro sicurezza. La città si fa sempre più presidiata e sicura, dimostrando che la collaborazione è la chiave per un ambiente urbano più protetto e vivo.

Una città sempre più presidiata e sicura grazie ai commercianti. Ha preso il via ieri con l’attivazione della chat condivisa da negozianti e forze dell’ordine, la difesa partecipata, con 20 referenti ricevuti dal comandante dei vigili Aldo Poponcini. Venti colonne per circa 16 aree urbane da monitorare: da piazza Grande cuore del centro storico, fino a Pescaiola e via Romana, faranno da ponte con i loro colleghi per la segnalazione di anomalie e criticità sui temi della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico. Le indicazioni saranno trasmesse alla Polizia Municipale, che valuterà come procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La collaborazione punta sul digitale. Una chat per sorvegliare sedici zone: ci sono negozianti e forze dell’ordine

