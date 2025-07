Carta d’identità elettronica a Roma 2025 open day 5 luglio | orari dove e come prenotarsi

Se hai bisogno di rinnovare o ottenere per la prima volta la tua carta d’identità elettronica a Roma, non perdere l’appuntamento del 5 luglio 2025! Gli uffici anagrafici del Municipio III, insieme ad altri punti di rilascio, saranno aperti in modo straordinario per agevolare tutte le tue esigenze. Scopri come prenotarti, gli orari e tutti i dettagli per assicurarti un servizio rapido e senza stress. Continua a leggere per non perdere questa opportunità unica!

Nuovo appuntamento sabato 5 luglio 2025 per la carta d’identità elettronica. Aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio III, degli ex Punti Informativi Turistici e del punto di rilascio di Via Petroselli 52. 🔗 Leggi su Fanpage.it

