È la stagione degli Arcimboldi bellezza Da Siani a Rkomi e il musical Cats

La stagione degli Arcimboldi 2024 promette un caleidoscopio di emozioni, tra grandi nomi come Siani, Rkomi e il musical Cats, e progetti audaci e diversificati. Una programmazione che, pur mantenendo il suo spirito commerciale, si distingue per la stratificazione di stili e linguaggi, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Ricca di sorprese e sfide, questa stagione si presenta come un palcoscenico vibrante di energia e creatività . Insomma, é l’Arcimboldi, bellezza.

I nomi sono talmente tanti che non si sa bene da dove cominciare. Anche perché dentro la supercornice dell'intrattenimento, ci si imbatte in progetti molto (molto) eterogenei. Stratificati. A volte rischiosi. Nonostante l'evidente matrice commerciale di TAM e della sua nuova stagione. Dove come al solito abbondano nomi da locandina, musical, concerti e one man show. Insomma: é l' Arcimboldi, bellezza. Da sei anni guidato dalla Show Bees. Difficile non trovare qualcosa di proprio gusto all'interno delle scelte firmate da Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio. Che pian pianino hanno trasformato la cattedrale nel deserto in un spazio di energia e di progetti, solidamente collocato nella città , sempre stravissuto.

