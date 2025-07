CdS – il comunicato della Roma con i dettagli dell’operazione

La Roma saluta Tammy Abraham con un messaggio di buon futuro, mentre il suo trasferimento al Besiktas si ufficializza dopo il prestito al Milan. Un addio che segna una nuova fase per l’attaccante inglese e per i tifosi giallorossi, pronti ad accogliere nuove sfide e speranze. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione e cosa riserva il futuro per la squadra capitolina e il suo attaccante.

2025-07-03 18:34:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: ROMA – “In bocca al lupo per il futuro, Tammy!”. Così la Roma attraverso i propri canali ufficiali ha salutato Abraham, la cui cessione ai turchi del Besiktas (dopo il suo rientro dal prestito al Milan) è stata ufficializzata oggi. E dopo il post social pubblicato dal 27enne attaccante inglese durante il viaggio verso la sua nuova meta e il comunicato del club di Istanbul, ora è arrivata anche la nota della societĂ giallorossa che illustra anche i dettagli dell’affare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – il comunicato della Roma con i dettagli dell’operazione

