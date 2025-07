messaggera di pace

Iva Zanicchi, simbolo di pace e resilienza, a 60 anni dal suo debutto a Sanremo si reinventa con un singolo dance che conquista le spiagge. In 'Dolce far niente', la sua voce inconfondibile si fonde con il sound fresco di A-Clark & VINNY, creando un mix irresistibile. Unendo mondi lontani, ma incredibilmente affini, la cantante dimostra ancora una volta di essere un'icona senza tempo capace di sorprendere e incantare.

Iva Zanicchi non smette di sorprendere. A 60 anni dal suo primo Sanremo è pronta a invadere le spiagge con un singolo dance. In ’Dolce far niente’, targato Time Records, l’inconfondibile voce dell’Aquila di Ligonchio si fonde con il sound moderno di A-Clark & VINNY, il duo di deejay e producer tra i più seguiti del momento. " ’Dolce far niente’ unisce mondi lontani, ma incredibilmente affini ", spiega la cantante che quest’anno, dopo undici partecipazioni e tre primi posti all’Ariston, ha ricevuto da Carlo Conti il premio alla carriera. Il titolo del brano stride però un po’ con il suo temperamento vulcanico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net