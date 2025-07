La resa dei conti su Ilva

La sfida tra politica e industria si fa ancora più accesa con la crisi dell’Ilva di Taranto. Quando il governo Meloni ha deciso di revocare l’affidamento ad ArcelorMittal, il futuro di uno dei più grandi polmoni economici italiani si è complicato, lasciando il destino del siderurgico in bilico. Una resa dei conti che potrebbe segnare un nuovo capitolo per l’industria nazionale e per l’intera comunità locale.

Il siderurgico di Taranto è fallito quando il governo Meloni ha deciso di toglierlo ad ArcelorMittal per metterlo in amministrazione straordinaria, impedendo ai commissari di riaccendere Af.

