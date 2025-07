Ricci Pd | Mancini? Per le Marche è stato uno spreco di soldi pubblici

Nel cuore delle Marche, le tensioni tra Ricci e Mancini riaccendono vecchie ruggini e scintille estive, svelando come alcune scelte politiche siano sembrate un vero e proprio spreco di denaro pubblico. Mentre il dibattito si infiamma tra accuse e strategie elettorali, il futuro della regione si gioca anche sulle questioni di leadership e visione. Scopri di più su questa intricata vicenda, che potrebbe influenzare il corso delle prossime elezioni.

Scintille estive, vecchie ruggini e campagna elettorale. “Roberto Mancini? E’ scappato in Arabia”, risponde  l’europarlamentare dem Matteo Ricci, il candidato del centrosinist. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ricci (Pd): “Mancini? Per le Marche è stato uno spreco di soldi pubblici”

