al grand tour italia la pista di kart

Al Grand Tour Italia, l’adrenalina si fa ancora più intensa con l’apertura della nuova pista di kart elettrici. Nel cuore del parco tematico alimentare di via Canali, i visitatori possono ora sfrecciare tra i cordoli e vivere un’esperienza unica di velocità sostenibile. Con 20 mezzi full electric a disposizione, Grand Tour Karting promette emozioni senza confini, trasformando ogni visita in un’avventura indimenticabile. La sfida è lanciata: pronta a scoprire chi sarà il re della pista?

Velocità e adrenalina ampliano l'offerta di Grand Tour. Nel parco tematico alimentare ora si può anche sfrecciare tra i cordoli grazie alla nuova pista di kart elettrici operativa all'interno della struttura di via Canali, inaugurata in grande stile con un evento dedicato nella serata di ieri. È nato infatti Grand Tour Karting, una nuova attrazione con kart elettrici a disposizione dei visitatori: 20 in tutto i mezzi full electric messi a disposizione da Parolin, azienda leader a livello mondiale, con 10 kart pronti per coloro che vorranno cimentarsi con un tracciato indoor di 500 metri dotato di barriere XSafety per garantire il massimo della sicurezza.

