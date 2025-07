Il futuro dell’Ac Prato Passi in avanti di Commini

Il futuro dell'AC Prato potrebbe essere scritto anche grazie a una rivoluzione dal basso: l'azionariato popolare. Un’idea che, seppur ambiziosa, trova sostenitori appassionati come Massimo Taiti, vicepresidente della FIGC Toscana. Domani, nel cuore di Prato, si terrà un importante incontro tra tifosi, club e istituzioni: "Tifosi e Club: percorsi di partecipazione e responsabilità condivisa". Un’occasione unica per immaginare un percorso di crescita condivisa e rinnovamento.

E se fosse l'azionariato popolare la soluzione ai mali dell'Ac Prato? Difficile anche se questa pista viene sostenuta con passione da Massimo Taiti. Sarà un caso, ma per domani il vicepresidente della Figc Toscana ha organizzato presso il salone del consiglio comunale di Prato l'incontro "Tifosi e Club: percorsi di partecipazione e responsabilità condivisa", al quale prenderà parte anche Paolo Mangini, presidente del Comitato regionale Toscano della Figc-Lnd. Protagonista del convegno sarà "Supporters in Campo", la rete nazionale nata nel 2013 per promuovere modelli sostenibili di gestione e proprietà dei club sportivi, coinvolgendo attivamente i tifosi nei processi decisionali.