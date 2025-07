Identità potere politica L’arte che indaga la realtà

L'arte contemporanea, attraverso le sue molteplici espressioni, ci invita a esplorare temi fondamentali come identità, potere e libertà. Spesso sfuggendo alle classificazioni tradizionali, questa pratica artistica si pone come un ponte tra realtà e riflessione, stimolando il pubblico a interrogarsi sulla società che ci circonda. Al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, l’esposizione "I Only Want You To Love Me" dedicata a Lovett/Codagnone ci apre uno sguardo profondo su queste tematiche, lasciandoci con la voglia di scoprire di più

É una pratica artistica che sfugge alle classificazioni solite poichè usa diversi mezzi, dalla fotografia alla scultura, dal video alll’installazione e alle perfomance. Ma che pone al centro riflessioni su identità, potere, relazioni sociali, politica. Libertà. Verità. Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea presenta I Only Want You To Love Me, la prima antologica (sino al 14 settembre) dedicata a LovettCodagnone (alla memoria di Codagnone morto nel 2019), duo di artisti formatosi nel 1995 e composto da John Lovett (Allentown, Pennsylvania, 1962) e Alessandro Codagnone (Milano, 1967 - New Jersey, 2019). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Identità, potere, politica. L’arte che indaga la realtà

In questa notizia si parla di: identità - potere - politica - arte

La storia non si è scritta solo nei palazzi del potere, ma nelle piazze, nei capannoni, nei laboratori, negli uffici. ? Nel racconto canonico della storia italiana, la dimensione politica e istituzionale ha avuto (giustamente) grande attenzione. Ma c’è una stor Vai su Facebook

Identità, potere, politica. L’arte che indaga la realtà; L’arte è politica: forzature e paradossi di un’Italia culturalmente irrisolta; Chiusi: Andres Felipe Castaño. Morfologia del terrore - Mostra Arte contemporanea, Video art in Toscana.