De Robertis, che musica. Ha vinto il “Globo d’Oro“ con il film di Salvatores.

Federico De Robertis conquista il prestigioso Globo d’Oro 2025 con la sua straordinaria colonna sonora per il film di Gabriele Salvatores, “Napoli - New York”. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza del cinema italiano e la genialità dei suoi autori. La vittoria testimonia il talento e la passione di De Robertis nel creare atmosfere indimenticabili, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale cinematografico italiano.

Un premio prestigioso per Federico De Robertis. E' sua infatti la "Miglior Colonna Sonora" realizzata per il film "Napoli - New York" di Gabriele Salvatores, che gli è valsa il "Globo d'Oro 2025". Si tratta del prestigioso riconoscimento assegnato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia ai migliori film, serie TV, attori e autori del cinema italiano. La cerimonia di questa 65ª edizione si è tenuta mercoledì nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Il "Globo d'Oro 2025" ha celebrato il cinema italiano con una serata che ha premiato "Il nibbio" di Alessandro Tonda come miglior film, Valeria Golino per la miglior serie tv per "L'arte della gioia" e ha consegnato il Premio alla Carriera a Pupi Avati.