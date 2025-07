Malumori meloniani per la sfiducia degli alleati conservatori a Ursula

Le tensioni tra i conservatori europei e la leadership di Ursula von der Leyen mettono a dura prova l’unità della Commissione. La mozione di sfiducia presentata dal rumeno Gheorghe Piperea potrebbe segnare un punto di svolta, spingendo Bruxelles verso una difficile audizione in aula. Rimanete con noi per scoprirne gli sviluppi e capire come questa crisi influenzerà il futuro dell’Europa.

Bruxelles. La maggioranza Ursula va verso la radiografia in aula. Una mozione di sfiducia presentata dal conservatore rumeno Gheorghe Piperea porterà la Commissione europea giovedì prossim.

