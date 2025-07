Ex Bertè da settembre l’attesa bonifica

Da settembre, l’attesa bonifica dell’area ex-Berté di Mortara prende finalmente il via, dopo anni di preoccupazioni e attese. Ricordando il devastante incendio del 6 settembre di otto anni fa, che mise in allerta la comunità per i rischi di inquinamento, il nuovo progetto rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza e il rilancio del territorio. Grazie ai fondi regionali, si investiranno oltre 1,7 milioni di euro per restituire alla città un’area pulita e sicura, segnando un nuovo inizio.

Parte il progetto di bonifica dell’ area ex-Berté di Mortara dove, il 6 settembre di otto anni fa si scatenò un furioso incendio che interessò i rifiuti ammassati sulla superficie che durò due settimane prima di essere completamente domato e destò preoccupazione per il rischio di un possibile inquinamento. Il progetto, che sarà quasi interamente finanziato con fondi regionali, che costerà oltre un milione e 700 mila euro sui poco più di 6 complessivi. Il via ai lavori, secondo l’auspicio del sindaco Ettore Gerosa, dovrebbe essere dato in forma simbolica il 6 settembre, ottavo anniversario del disastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Bertè, da settembre l’attesa bonifica

In questa notizia si parla di: settembre - bonifica - bertè - attesa

Il mercato rinascerà all’aperto: "Riapertura solo a settembre, tempi lunghi per la bonifica" - Il mercato rinascerà all’aperto: un nuovo inizio dopo l’incendio che ha devastato la struttura di Russi.

Missione romana del sindaco per chiudere il passaggio delle aree ferroviarie della zona di via Santa Cecilia al Comune. Su quei 6000 metri quadri nascerà l'Innovation hub. Nella zona portuale, al posto del silos granai che sarà abbattuto a settembre, nascerà Vai su Facebook

Ex Bertè, da settembre l’attesa bonifica; Feste di Settembre Lanciano, Rettore e Bertè chiudono gli eventi dedicati alla Madonna del Ponte.