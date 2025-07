I Patrioti sfilano in stazione È polemica sulle ’ronde’

I patrioti sfilano in stazione, scatenando polemiche sulle ronde e sulla sicurezza urbana. Con le loro magliette nere e un messaggio ben preciso, i militanti di estrema destra della Rete dei Patrioti hanno riproposto le loro passeggiate notturne, attirando l’attenzione delle autorità e dividendo l’opinione pubblica. Un fenomeno che mette in discussione il senso di sicurezza e le strategie di ordine pubblico nelle zone più problematiche del centro cittadino.

Con indosso la t-shirt nera d'ordinanza, i militanti di estrema destra della Rete dei Patrioti sono tornati, l'altra sera, con le loro ' passeggiate per la sicurezza '. E sono tornati, di nuovo, a far discutere. La camminata in notturna, monitorata passo passo dalla Digos, ha toccato alcune delle zone più problematiche del centro: da piazza dei Martiri alla stazione, da via dei Mille a via Marconi, dove sono stati più volte segnalati problemi di sicurezza e spaccio. Qui il gruppo, composto da una decina di persone, si sarebbe limitato a camminare, senza mostrare striscioni o gridare slogan. Tuttavia, a far discutere sono state proprio le magliette nere indossate dai partecipanti per l'occasione.