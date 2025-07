Infradito in gomma | da indossare anche in città o da relegare al guardaroba della spiaggia? Ecco come la pensiamo noi | le ragioni dei pro e dei contro

Le infradito in gomma, un must dell'estate, sono ormai protagoniste anche in città. Se da un lato sono la scelta ideale per il mare, dall’altro sollevano dubbi sulla loro versatilità urbana. Ecco come le celeb, come le Olsen e Prada, le hanno trasformate in accessori di tendenza, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di portarle oltre la spiaggia? Scopriamolo insieme, perché il trend dell’estate è più che una semplice passeggiata sulla battigia.

In versione infradito, come ballerine o nell'eterna versione granchio. Reinterpretate e rinnovate, le intramontabili jelly shoes tornano a dettare tendenza. Anche in città - Le intramontabili jelly shoes si reinventano e tornano a far parlare di sé, sia in versione infradito che come ballerine.

