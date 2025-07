Nuova sede di Coldiretti | Segnale per gli associati

La nuova sede di Coldiretti, situata in Via Dante Alighieri 33/c, rappresenta un importante segnale di presenza e crescita per gli agricoltori di Portomaggiore e dintorni. Un punto di riferimento più accessibile e funzionale, destinato a rafforzare il legame tra l'organizzazione e i suoi associati. All’inaugurazione, sobria ma ricca di emozioni, hanno partecipato dirigenti e soci entusiasti, pronti a scrivere un nuovo capitolo di impegno e collaborazione.

Via Dante Alighieri 33c è diventato ufficialmente da ieri il nuovo punto di riferimento di Coldiretti per la sezione di Portomaggiore e la relativa zona, che comprende oltre al comune appunto di Portomaggiore anche i territori di Masi Torello, Voghiera, Ostellato, con un secondo ufficio di riferimento per la sezione di Argenta. All’inaugurazione, sobria ma molto partecipata e vissuta, hanno preso parte dirigenti e soci dell’organizzazione agricola, in particolare portuensi ma anche dai comuni vicini, ed il personale dell’ufficio. Rilevante la presenza di due sindaci, Dario Bernardi sindaco di Portomaggiore e Samuele Neri, sindaco di Masi Torello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova sede di Coldiretti: "Segnale per gli associati"

