Uccise il marito malato Anziana alla sbarra E’ ancora ai domiciliari Chiesta la perizia

E' ancora agli arresti domiciliari nella sua casa di Vernio, la stessa dove il 29 settembre di un anno fa uccise il marito soffocandolo con un cuscino e poi tentò di togliersi la vita accoltellandosi alla gola. Si è aperto ieri in Corte di Assise il processo a carico di Annamaria Mascii, 83 anni, assistita dall'avvocato Alberto Rocca, accusata di omicidio volontario. L'anziana ha confessato l'omicidio del marito, Roberto Elmi, 87 anni, gravemente affetto di Alzheimer, spiegando di averlo fatto "perché non poteva più vederlo soffrire in quel modo". Il processo è stato aperto e subito rinviato. La difesa ha chiesto che l'anziana venga sottoposta a perizia psichiatrica per stabilire la sua capacità di intendere e di volere all'epoca della tragedia, avvenuta il 29 settembre 2024 nella villetta a schiera nella centrale via Bisenzio, dove Mascii viveva con il marito, autotrasportatore ed ex pugile, da una vita.