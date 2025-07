Bajani si prende il Premio Strega L’anniversario anti patriarcato

Con grande emozione, Andrea Bajani conquista il Premio Strega 2024 con il suo capolavoro "L’anniversario", segnando un importante anniversario anti patriarcato. La vittoria, frutto di 187 voti, sottolinea la forza della letteratura come voce di denuncia e resistenza. Questo riconoscimento non solo celebra il talento dell’autore, ma anche la forza di un movimento letterario che sfida le ingiustizie e apre nuove prospettive di dialogo culturale.

Bertuccioli Andrea Bajani, come da pronostico, con L'anniversario (Feltrinelli) è il vincitore della 79ª edizione del Premio Strega, con 187 voti. Dietro di lui: Perduto è questo mare (Rizzoli) di Elisabetta Rasy, 133 voti; Quello che so di te (Guanda) della scrittrice siciliana Nadia Terranova, 117 voti; Chiudo la porta e urlo (Mondadori) di Paolo Nori, 103 voti; Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (Terra Rossa), romanzo d'esordio del medico anestesista di Padova, Michele Ruol, 99 voti. L'anniversario è un romanzo che infrange un tabù, che afferma come sia possibile e giusto rompere quei legami considerati quasi sacri e indissolubili, allontanarsi dalla propria famiglia, quando questa diventa opprimente e distruttiva, una sorta di gabbia emotiva e psicologica.