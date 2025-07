Ciak si gira | i set viareggini entrati nella storia

che ha scritto pagine indimenticabili della celluloide, che celebriamo oggi il suo ruolo di protagonista nel grande schermo. Tra mare, storia e cultura cinematografica, questa città continua a incantare e ispirare, lasciando un segno indelebile nel cuore di cineasti e appassionati. E ora, pronti a scoprire le sue storie più affascinanti?

VIAREGGIO Una città di mare e, fino a pochi anni fa, anche di cinema. Una città dove sono passati, tra gli altri, Wim Wenders, Ettore Scola e un Tarantino che, al suo esordio, prosciugava il credito telefonico del Politeama. Quando, lì, con Europa Cinema, si riuniva il cinema indipendente e internazionale. Ma è stata anche una città , che per quei film che hanno segnato il cinema, è divenuta casa e set. Ed è proprio in ricordo di quella Viareggio che giovedì 10 luglio, è dedicato l’appuntamento di “Strada facendo, vedrai“, organizzato dalla Biblioteca circolante, e per cui sono aperte le prenotazioni da oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it