Alla Rocca tiene banco la caccia al cinghiale.

Sarà la celebre rievocazione storica 'Caccia al Cinghiale', giunta alla 63esima edizione, ad impreziosire un ciclo di eventi estivi estremamente ricco, che si potrà vivere all'ombra delle Rocca Roveresca griffata Francesco Di Giorgio Martini. E' stato presentato il calendario delle manifestazioni in programma per luglio e agosto a Mondavio, su iniziativa del Comune, in collaborazione con tante associazioni del territorio e la prima, ottima, notizia è che la 'Caccia al Cinghiale' è stata confermata. Non una cosa scontata, considerando che nel 2023 il precedente direttivo della Pro Loco (associazione organizzatrice) l'aveva annullata per difficoltà economiche e c'è voluta la determinazione dell'attuale consiglio guidato dai primi mesi del 2024 dal presidente Maurizio Galassi per ripristinarla l'anno scorso e confermarla per questa nuova stagione.