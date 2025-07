Inter Donnarumma ha fatto la sua mossa | è partita la chiamata

L'attenzione si concentra su Gianluigi Donnarumma, il portiere che potrebbe tornare all'Inter dopo aver disputato la sua 232ª partita. La suggestione di mercato si fa sempre più concreta, mentre il PSG teme di perderlo a parametro zero. Tra sussurri e possibilità reali, il suo trasferimento potrebbe presto diventare una delle trattative più calde dell'estate. Il futuro di Donnarumma all’Inter? La risposta sembra essere dietro l’angolo.

Donnarumma all’Inter è la suggestione di mercato che prende sempre più piede, il PSG teme di perderlo a parametro zero. A volte le voci di mercato sembrano fantasie di mezza estate, altre volte invece iniziano come semplici sussurri e poi si trasformano in trattative reali. E questa su Gianluigi Donnarumma all’Inter, per quanto appaia ancora prematura, comincia a farsi sempre più concreta. I segnali ci sono, anche se per ora nessuno li vuole commentare apertamente. Però basta guardare le mosse dietro le quinte per capire che qualcosa si muove. E non è un caso che proprio da Milano siano partiti i primi sondaggi, silenziosi ma molto mirati. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: inter - donnarumma - fatto - mossa

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Gesto a sorpresa di Donnarumma Cosa ha fatto prima della finale Psg Inter Vai su Facebook

Sampdoria, niente riscatto per Akinsanmiro: torna all'Inter dopo un anno in chiaroscuro; L’Inter prepara due colpi shock: Donnarumma e una sorpresa; Ausilio: “Frattesi? Mosse dell’agente. Buchanan? Decide lui. Donnarumma? Sarò sincero e dico…”.

Donnarumma-Inter, ora cambia tutto: Marotta rompe gli indugi - L’Inter dopo un’annata deludente e le ultime tensioni è chiamata a ripartire. Scrive calcioblog.it

Inter, Dumfries, la mossa che sa di addio: allarme esodo per i nerazzurri - Occhio a Denzel Dumfries: spunta una clausola rescissoria mentre lui cambia agente e passa a Mendes. Segnala sport.virgilio.it