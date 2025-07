Figo | Auguro a Chivu il meglio all’Inter! Senza trofei insoddisfatti

Luis Figo, ospite al Premio Menarini, ha espresso un sincero augurio a Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, nel suo percorso tra sfide e aspettative. Con un giudizio schietto sulla stagione appena conclusa, il campione portoghese riflette sui momenti difficili vissuti dai nerazzurri, chiudendo con una nota di speranza e fiducia nel futuro. La squadra ha affrontato molteplici ostacoli, ma il meglio potrebbe ancora arrivare...

Luis Figo, ospite del Premio Menarini, ha fatto un augurio per Tuttosport a Cristian Chivu da allenatore dell’Inter e ha dato un suo giudizio alla stagione appena conclusa. IL GIUDIZIO – L’ Inter ha chiuso l’anno senza trofei e con la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club. Cristian Chivu ha iniziato la sua esperienza nel marasma generale, Luis Figo ne parla in questo modo: «La stagione dell’Inter non è stata di successo purtroppo, ma la squadra è andata in fondo in tutte le competizioni. Quando non trionfi non sei mai soddisfatto ed è così il calcio. Chivu? Il lavoro di allenatore richiede coraggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it