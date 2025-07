Una vacanza solidale Si cercano volontari

partecipare con il cuore e la voglia di fare la differenza. Una vacanza solidale che unisce divertimento e solidarietà, dove ogni gesto conta e tutti contribuiscono al benessere collettivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di essere parte di qualcosa di grande: unitevi a noi e trasformate il vostro tempo in un gesto d’amore. Il vostro contributo può davvero cambiare la vita di qualcun altro.

Lui starà in cucina, a preparare piatti per tutti. "E tutti avranno un ruolo. Chi è in carrozzina e può utilizzare solo il joystick, per esempio, porterà l’acqua in tavola". Luciano Lo Bianco (nella foto), presidente Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), lancia un appello a partecipare, come volontari, a una vacanza autogestita a Marina di Pietrasanta (Lucca), dal 26 luglio al 23 agosto. "Unico requisto richiesto, la volontà di mettersi in gioco – riprende il presidente –. Che significa abbattere le barriere fisiche e culturali, non partire con l’idea di fare assistenza, ma con la voglia di vivere una vera esperienza di condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una vacanza solidale. Si cercano volontari

