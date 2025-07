‘Imola di mercoledì’ Shopping cibo e motori Festa grande in centro con lo show Le Mans

Vivi l’energia di Imola di mercoledì, un evento che unisce shopping, musica, buon cibo e la passione per le motori. La serata, tra esposizioni di vetture iconiche e un’anteprima della European Le Mans Series, ha trasformato il centro storico in un vero e proprio festival di emozioni. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere il cuore pulsante di Imola, tra tradizione e adrenalina, e concludere la serata in grande stile.

Non solo shopping, musica e buon cibo. Il terzo e penultimo appuntamento con ‘ Imola di mercoledì ’, l’altra sera in centro storico, è stato caratterizzato da un’anteprima della European Le Mans Series, di scena questo fine settimana in Autodromo. Piazza Matteotti ha ospitato quattro vetture in esposizione: due LMP2 Oreca (Iron Lynx e Inter Europol, vincitrice della 24 Ore di Le Mans), una LMP3 Ginetta DKR Engineering e la Ferrari LMGT3 Richard Mille AF Corse. Gli equipaggi hanno partecipato a due momenti divertenti e informali condotti dallo speaker Boris Casadio e dallo chef Max Mascia: il gioco ‘Making of Tortellini’ e il ‘Food Blind Test’ hanno assicurato sorrisi e coinvolgimento, in un’atmosfera unica tra motori e tradizione enogastronomica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Imola di mercoledì’. Shopping, cibo e motori. Festa grande in centro con lo show Le Mans

