Putin dice a Trump che contro l' Ucraina non ha intenzione di fermarsi La telefonata

In un sorprendete scambio telefonico, Putin rassicura Trump di non voler fermarsi di fronte alla crisi ucraina, suscitando scalpore e interrogativi a livello internazionale. Dopo l'annuncio di Trump durante il vertice Nato, i due leader si sono confrontati, alimentando discussioni su future strategie e alleanze. La telefonata segna un momento cruciale nelle dinamiche geopolitiche, lasciando aperti molti scenari sul futuro. Scopri di piĂą su questa intricata vicenda abbonandoti al nostro sito.

Donald Trump aveva annunciato la sua telefonata con Vladimir Putin una settimana fa, dal palco della conferenza stampa di chiusura del vertice Nato dell’Aia. Ieri i due presidenti hanno par. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Putin dice a Trump che contro l'Ucraina non ha intenzione di fermarsi. La telefonata

In questa notizia si parla di: putin - trump - telefonata - dice

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Telefonata Trump-Putin: Mosca non abbandonerĂ obiettivi in Ucraina ? https://l.euronews.com/cyb Vai su X

#Ucraina Lunga telefonata #Trump-#Putin. Lo zar: "Avanti con i negoziati, non rinunceremo ai nostri obiettivi". I due presidenti hanno parlato anche di Iran (fonte: Ria Novosti) e Siria (fonte Cremlino) convenendo di continuare i contatti su entrambi i temi Vai su Facebook

Telefonata con Trump, Putin: Non rinunceremo ai nostri obiettivi. Il tycoon: Nessun progresso - Il presidente Usa: Continuiamo a dare armi all'Ucraina; Telefonata Trump-Putin: Mosca non abbandonerĂ obiettivi in Ucraina ma Cremlino apre a negoziati; Cremlino, concluso dopo quasi un'ora il colloquio Trump-Putin.

Putin dice a Trump che contro l'Ucraina non ha intenzione di fermarsi. La telefonata - Il presidente americano ci riprova: chiama il capo del Cremlino, propone il cessate al fuoco e si ritrova a parlare di cinema ... Si legge su ilfoglio.it

Putin: "Russia avanti in Ucraina". Trump: "Nessun progresso" - Vladimir Putin in teoria dice sì al dialogo con l'Ucraina, ma la Russia va avanti verso gli obiettivi. Secondo msn.com