Formula 1 GP Gran Bretagna 2025 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Se sei un appassionato di motori, preparati a vivere un weekend ad alta velocità con il Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Dall’emozione di Silverstone, il circuito simbolo della Formula 1, potrai seguire ogni sorpasso e ogni emozione su Sky, Now TV, TV8 e in streaming. Non perdere l’occasione di vivere in prima persona uno degli eventi più attesi dell’anno, che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultima curva.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, ERC e Indycar. La Formula 1 arriva a Silverstone, teatro di uno dei weekend più attesi e iconici dell’intero campionato. È il dodicesimo appuntamento stagionale, che segna ufficialmente il giro di boa del Mondiale 2025, e rappresenta la gara di casa per Lewis Hamilton, v. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Formula 1 GP Gran Bretagna 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

