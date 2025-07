Bologna e i circoli esclusivi Quando il presidente è donna

a Bologna, città che ancora valorizza il privilegio delle relazioni autentiche e di un’élite culturale. In un mondo digitalizzato, i circoli esclusivi rappresentano un rifugio di convivialità e scambio di idee, dove il prestigio si costruisce attraverso il rapporto diretto e la condivisione di valori. È in questo contesto che il recente salotto di Patrizia Finucci Gallo ha offerto uno sguardo approfondito su un universo affascinante, arricchito dall’inaspettata presenza di una donna presidente.

In un’epoca dominata dalle connessioni digitali, Bologna custodisce un’anima più riservata, dove le relazioni umane si coltivano ancora attraverso lo scambio diretto, il confronto faccia a faccia, l’appartenenza a un’élite – non necessariamente economica, ma culturale e, appunto, relazionale. L’universo dei circoli esclusivi è stato oggetto di una attenta riflessione nell’ultimo salotto di Patrizia Finucci Gallo ospitato, come di consueto, dall’Hotel Guercino. Protagonista dell’appuntamento, Rosanna Ghetti – archeologa e storica dell’arte greca e romana, nonché organizzatrice di eventi culturali – prima donna a presiedere il Circolo Bononia, tra i club più esclusivi della città, nato sulla scia dei luoghi di ritrovo detti ‘all’inglese’, di grande attualità già nella Londra del Settecento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net