Caso Ramy la Procura tira le fila Rischia il processo anche il militare | Guidava troppo vicino allo scooter

La vicenda di Ramy Elgaml scuote l'opinione pubblica: secondo la Procura, il militare al volante dell’Alfa Romeo Giulietta avrebbe mantenuto una distanza troppo ridotta dallo scooter in fuga, aumentando il rischio di collisione. La decisione di tirare le fila potrebbe portare a un processo anche per il carabiniere, coinvolto in un inseguimento che si è concluso tragicamente. Fares...

Il carabiniere al volante dell’Alfa Romeo Giulietta nella fase finale del lungo inseguimento sfociato nell’ incidente e nella morte di Ramy Elgaml, avrebbe tenuto "una distanza dal motoveicolo inseguito estremamente ridotta, sempre inferiore a 1,5 metri, e dunque inidonea a prevenire collisioni con il mezzo in fuga". Avrebbe violato, secondo la Procura, "le regole di comune prudenza e diligenza in occasione di servizi urgenti di istituto". Fares Bouzidi, il 23enne sul T-Max con a bordo anche Ramy, che la notte del 24 novembre 2024 non si è fermato all’alt ed è fuggito per 8 chilometri fino al tragico schianto, con la sua guida pericolosa provocò la morte dell’amico 19enne, come lui originario dell’Egitto e residente al Corvetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Ramy, la Procura tira le fila. Rischia il processo anche il militare: "Guidava troppo vicino allo scooter"

In questa notizia si parla di: ramy - procura - caso - tira

Caso Ramy, Procura chiude le indagini - La Procura di Milano ha ufficialmente chiuso le indagini sul tragico incidente che ha coinvolto Ramy Elgaml, il 19enne vittima di un inseguimento fatale lo scorso novembre.

Il gup Fabrizio Filice ha condannato a due anni e otto mesi col rito abbreviato Fares Bouzidi, accusato di resistenza a pubblico ufficiale nell'ambito di uno dei procedimenti sulla morte di Ramy Elgaml. Accolta dunque la richiesta della Procura. Il giudice ha disp Vai su Facebook

Caso Ramy, la Procura tira le fila. Rischia il processo anche il militare: Guidava troppo vicino allo scooter; Il video inedito dell'inseguimento dei carabinieri in cui muore Ramy; Caso Ramy, Ilaria Cucchi insiste: Responsabilità dei carabinieri.

Caso Ramy, la Procura tira le fila. Rischia il processo anche il militare: "Guidava troppo vicino allo scooter" - Accusa di omicidio stradale per il 23enne Fares e per il carabiniere al volante nella fase finale della corsa. Segnala msn.com

Caso Ramy: la Procura contesta l'omicidio stradale per l'amico e il carabiniere - Il militare alla guida avrebbe violato le "regole di prudenza" finendo per urtare lo scooter perché troppo vicino. Si legge su rainews.it