Gioielli APM Monaco Elodie interpreta la sensualità e l’eleganza del brand

Elodie incanta ancora una volta la scena musicale con “Yakuza”, il nuovo videoclip che la vede protagonista al fianco di Sfera Ebbasta e Rvssian. In questo progetto ad alto impatto visivo, l’artista indossa una selezione esclusiva di gioielli APM Monaco, Maison monegasca di cui è brand ambassador, sancendo un nuovo capitolo di una collaborazione iniziata nel marzo 2025 all’insegna dello stile e del carisma. Nel video, i gioielli scelti raccontano con forza la personalità vibrante di Elodie, perfettamente in sintonia con il DNA contemporaneo di APM Monaco. Tra i pezzi più iconici spiccano le creazioni custom firmate da Kika Prette, direttrice creativa del brand, che ha saputo tradurre l’essenza dell’artista in forme nuove e audaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net