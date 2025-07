I supereroi nel reparto di Pediatria Abbracci sorrisi e giochi con i bimbi

l'intero staff medico. In un pomeriggio di magia e speranza, questi supereroi hanno dimostrato che il sorriso dei bambini è la più potente delle armi, rendendo il reparto un vero campo di battaglia contro la tristezza. Un gesto che ricorderanno a lungo, perché anche i piccoli eroi meritano di sentirsi speciali.

È una visita speciale quella che è andata in scena l'altro giorno all' ospedale di Sesto San Giovanni. Nel reparto di Pediatria, infatti, uno dopo l'altro sono arrivati "SpiderTia", Capitan America, Catwoman, Wonder Woman e Black Widow. Con la loro carica di energia, i protagonisti delle diverse saghe della Marvel hanno regalato sorrisi, abbracci e tanta allegria ai piccoli pazienti, portando un momento di leggerezza anche alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario, formato dagli infermieri e dai medici. Per tutta la comunità di viale Matteotti è stata insomma una giornata speciale di emozioni, spensieratezza e anche di superpoteri: gli eroi dei fumetti hanno giocato, disegnato, scherzato e anche sfidato a calciobalilla i piccoli pazienti del nosocomio cittadino.

