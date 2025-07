caldo infernale stop vicino

L’Italia è travolta da un caldo infernale, con temperature che sfiorano i 41 gradi e città in apnea sotto il sole cocente. La speranza di un po’ di sollievo si fa attendere, con un calo delle temperature previsto solo dopo un’altra giornata di tribolazione. L’altoforno del clima rimane acceso, e l’estate si conferma una prova di resistenza. Solo domani un raggio di frescura potrebbe finalmente portare un po’ di sollievo.

Caldo infernale con picchi di 40-41 gradi. L’Italia tramortita dal sole e dall’afa invoca il calo delle temperature come una liberazione. Ma un po’ di fresco – a patto di accontentarsi – arriverà solo a cavallo del weekend, dopo altre 24 ore di tribolazione. L’altoforno resta attivo. ANCORA BOLLINI ROSSI Venti capoluoghi di provincia italiani oggi saranno contraddistinti dal simbolo di massima incandescenza. Solo domani scenderanno a 15. È un caldo estremo, che scioglie l’asfalto, assale i lavoratori, provoca black out e altre vittime. Una giovane muore a Torino in una palestra senza aria condizionata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net