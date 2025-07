Carreggiata allagata alla frazione | Effetto dei lavori alla via Emilia

A Triulza di Codogno, la strada si trasforma in una piscina a causa dei lavori alla via Emilia e delle recenti abbondanti piogge. La situazione, già nota ai residenti, desta preoccupazione e un po’ di ironia: "Abbiamo la piscina!" commentano scherzando. La riqualificazione stradale e le condizioni meteorologiche estreme evidenziano come la vulnerabilità del tratto richieda interventi urgenti. È fondamentale trovare soluzioni durature per evitare che questa problematica si ripeta.

Strada completamente allagata alla frazione Triulza di Codogno. E non è la prima volta che succede. "A Triulza abbiamo la piscina" ironizzano i residenti. L’acqua ha completamente invaso il tratto più vicino al polo produttivo della Mirandolina e in particolare dove c’è la curva. "Che sia una pioggia particolarmente forte o l’acqua di irrigazione dei campi come accaduto questa volta il risultato non cambia – testimoniano sempre i residenti –. Ormai è chiaro che i lavori della nuova via Emilia sono stati fatti male e rendono inagibile e pericolosa una strada usata non solo da mezzi agricoli". La vicenda è abbastanza complessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carreggiata allagata alla frazione: "Effetto dei lavori alla via Emilia"

In questa notizia si parla di: allagata - frazione - lavori - emilia

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Con un’ordinanza regionale, scatta in Emilia-Romagna - a partire da mercoledì 2 luglio - Vai su Facebook

Carreggiata allagata alla frazione: Effetto dei lavori alla via Emilia; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati; Maltempo in Emilia Romagna e Toscana, le ultime notizie in diretta | Musumeci firma la mobilitazione straordinaria. Per Bologna la fase più critica.

Carreggiata allagata alla frazione: "Effetto dei lavori alla via Emilia" - Strada completamente allagata alla frazione Triulza di Codogno. Lo riporta ilgiorno.it

Lavori post-alluvione. Dalla Regione 60 milioni per i danni di settembre - La proposta del secondo stralcio dei primi lavori urgenti per far fronte ai danni delle alluvioni dell’autunno 2024, predisposto dalla Regione Emilia Romagna, ammonta a circa 119 milioni di euro, di c ... msn.com scrive